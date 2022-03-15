Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Что есть - есть! Продовольственная безопасность...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Что есть - есть!Продовольственная безопасность Владимирской области. Какой ответ на западные санкции готовы дать аграрии региона?- Беженцы ДонбассаНе просто цифры - реальные судьбы. В регионе уже 225 беженцев Донбасса. Как их принимают? История семьи Сидоренко.- Ясельная реформаДетские сады стали ближе к дому. Как удалось увеличить количество мест для малышей в микрорайонах Владимира?