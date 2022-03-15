Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Что есть - есть!
Продовольственная безопасность...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Что есть - есть!
Продовольственная безопасность Владимирской области. Какой ответ на западные санкции готовы дать аграрии региона?
- Беженцы Донбасса
Не просто цифры - реальные судьбы. В регионе уже 225 беженцев Донбасса. Как их принимают? История семьи Сидоренко.
- Ясельная реформа
Детские сады стали ближе к дому. Как удалось увеличить количество мест для малышей в микрорайонах Владимира?