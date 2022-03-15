Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Обездоленные
Доля дольщиков. Громкое уголовное дело по...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Обездоленные
Доля дольщиков. Громкое уголовное дело по "Дуброва парку". Есть ли у людей шанс въехать в свои квартиры?
- Помощь животным
Приюты для животных просят помощи. С какими проблемами столкнулись зооволонтёры и как поддержать их?
- Запаситесь... спокойствием
Ажиотаж в магазинах и скачок цен. Стоит ли запасаться впрок? Советы от куратора сельского хозяйства региона.