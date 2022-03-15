Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Отсрочку платежей на срок до полугода получат...

Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Отсрочку платежей на срок до полугода получат физлица и предприниматели, заключившие кредитные договоры до первого марта 2022 года.Падение доходов нужно подтвердить. Например, предоставить в банк, МФО или кооператив документ об увольнении, справку из центра занятости или бумагу от работодателя о снижении зарплаты в связи с уходом в неоплачиваемый отпуск. Есть ограничения по величине займа. Сумма потребительского кредита не должна превышать 300 тысяч рублей, автомобильного - 700 тысяч, ипотечного - три миллиона. Долг по кредитной карте должен быть не больше ста тысяч. По кредитам для бизнеса лимиты не установлены, но предприятие должно работать в особо пострадавшей отраслей. Перечень таких отраслей определяет правительство.