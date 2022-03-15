Как сообщалось ранее, 12 марта в пожарную охрану сообщили о возгорании в административном здании в...

Как сообщалось ранее, 12 марта в пожарную охрану сообщили о возгорании в административном здании в селе Польцо Муромского района. Горели клуб и библиотека."Можно сказать згорело наше детство и юность. Огромная часть жизни была проведена в этом клубе. Сдесь мы встречались, дружили, гуляли. Очень грустно""Там было столько книг! Достояние... И праздники готовили и проводили там. И коллектив собирался на свои хобби: шитье, вязание, кулинария..." - делились переживаниями местные жители в соцсетях.В настоящее время местные власти подыскивают учреждению новое помещение,а местные жители тем временем собирают новый книжный фонд.«Книги примут в областной научной библиотеке имени Максима Горького, областной библиотеке для детей и молодежи, а также в областной специальной библиотеке для слепых», — уточнили в пресс-службе департамента культуры Владимирской области.Фото: freepik