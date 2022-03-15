Владимирская область уже приняла 225 жителей Донбасса. И за этими цифрами - реальные человеческие...

Владимирская область уже приняла 225 жителей Донбасса. И за этими цифрами - реальные человеческие судьбы. Тех, кто вынужденно покинул родину. Одни из них - семья Сидоренко. Как их приняли в Чамерево и кто помог с обустройством - расскажет Анастасия Сахарова.- Как вы думаете, у него есть человеческое достоинство?- Есть.- Им можно гордиться?- Можно.Второй рабочий день Светланы Сидоренко в новой школе. Основы светской этики. В Донецке такого предмета не было. По словам учителя начальных классов, сегодня понятия "честь" и "достоинство" искажены. Хотя даже дети понимают их истинное значение.Светлана Сидоренко, учитель начальных классов:- Человек у меня с большой буквы уже в 4 классе. Он сказал, что у него есть достоинство. Он пошел в магазин и извинился за своего брата. Человек совершил плохой поступок, а ему за него стыдно.В ДНР Светлана Анатольевна жила в Комсомольском. Рассказывает, взрывы стали привычными. На Донбассе "выйти из дома" по-прежнему может значить "не вернуться".Светлана Сидоренко, учитель начальных классов:- В 14 году мы пережили самое страшное, когда бомбили наш дом, нашу улицу. Когда убивали наших соседей, знакомых, друзей. Мы полтора месяца просидели в подвале.Последнее воспоминание: отключили свет, воду, отменили все рейсы. До Ростова пришлось добираться на такси. Жалеет Светлана Анатольевна только о разлуке с учениками.Светлана Сидоренко, учитель начальных классов:- Я заканчивала работу с 4 классом, я не могла их предать. Понимаете, я сейчас себя чувствую не очень хорошо. Ведь там мои дети остались…Но нужно было думать и о своих родных. Под опекой Светланы Сидоренко двое внуков: Жене - 14, Андрею - 13. Женя увлекается музыкой, поет. И даже выпустила сборник стихов. Про войну - глазами детей.Женя Сидоренко:- Мы как-то привыкли... Но страшно было, когда совсем близко. Когда окна сильно трясутся. Это было даже в день перед отъездом.В старой школе Андрей отставал по физике. А здесь она стала любимым предметом. Полюбилось и само село.Андрей Сидоренко:- Чистый воздух, спокойно... Есть где погулять. Везде красиво. И люди добрые здесь, помогают.Помогают семье Сидоренко всем регионом. Управление Следственного комитета - с оформлением документов и вещами. Футбольный клуб «Торпедо» подарил Андрею мяч и абонемент на игры первенства России по футболу. Подключился и Общероссийский народный фронт. В пандемию волонтеры помогали пожилым людям купить продукты, лекарства. Добро вернулось. "Подшефные бабушки" вручили переселенцам из Донбасса теплые подарки.Алёна Бойкова, координатор "Молодежки ОНФ":- Они уезжали, у них было плюс 15. Здесь у нас минус. И по нашей акции "Россия связана добром" мы привезли вязаные изделия. Которые вязали сами волонтеры-бабушки.На родине Женя и Андрей практически не гуляли - опасно. Поэтому сельская размеренная жизнь теперь кажется раем.Светлана Сидоренко:- Моя внучка на второй день сказала - мама, я чувствую себя как дома. Она не слышит звуков бомбежки в течение восьми лет. Она не видит эти осколки, не видит разрушенные дома. И здесь ей ничего не напоминает о войне. Утром тихо. И вечером, когда мы укладываемся спать, тоже тишина... Это очень важно.Скоро семья Сидоренко получит российские паспорта. И откроет новую главу своей жизни.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”