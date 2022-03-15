Представители Владимирской области вошли в число победителей Чемпионата и Первенства Мира по...

Представители Владимирской области вошли в число победителей Чемпионата и Первенства Мира по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой), которые прошли с 9 по 12 марта в городе Сасово Рязанской области. В соревнованиях участвовало 70 спортсменов из 7 стран, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Анастасия Суконкина и Егор Черных стали абсолютными чемпионами среди мужчин и женщин. Среди юниоров 1 место занял Николай Маклаков, 2 место – Никита Малышев. Всех этих представителей ковровской спортивной школы «Вымпел» тренирует Дмитрий Ерёмкин.Фото: https://avo.ru/