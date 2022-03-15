Спортсмены из Владимирской области стали победителями Чемпионата и Первенства Мира полиатлону. Соревнования по троеборью с лыжной гонкой прошли с 9 по 12 марта в Рязанской области в городе

Спортсмены из Владимирской области стали победителями Чемпионата и Первенства Мира полиатлону. Соревнования по троеборью с лыжной гонкой прошли с 9 по 12 марта в Рязанской области в городе Сасово. В них приняли участие 70 спортсменов из 7 стран. Владимирцы Егор Черных и Анастасия Суконкина стали абсолютными победителями среди мужчин и женщин. В категории юниоры 1