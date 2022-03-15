Путевку в суперфинал XV юбилейного Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» получила...

Путевку в суперфинал XV юбилейного Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» получила команда девушек СОШ № 36, сообщает пресс-служба администрации города Владимира. «Владимирские тигрицы» стали победительницами центрального федерального округа Лиги школьных команд по баскетболу! За пять дней игр в Костроме спортсменки одержали победу над пятью сильнейшими командами! Алла Подсеваткина была признана самым ценным игроком финала чемпионата Центрального федерального округа.Впереди — подготовка к заключительному этапу в Нижнем Новгороде в апреле.Состав команды:Родионова Татьяна, Панфилова Анна, Салова Евгения, Слободянюк Анастасия, Подсеваткина Алла, Ходак Злата — эти девочки являются ученицами школы 36. Севастьянова Анна (Гимназия 35), Бакнина Владислава и Мешкова Ульяна (СОШ 38), Коломина Виктория — занимаются баскетболом на базе СОШ № 42.Фото: https://vladimir-city.ru/