Русский народный танец «Утушка луговая» в поддержку наших военных, участвующих в специальной...

Русский народный танец «Утушка луговая» в поддержку наших военных, участвующих в специальной операции на Украине, исполнили артисты народного ансамбля танца «Росинка» под руководством лауреата премии Правительства РФ «Душа России» Натальи Зуевой Владимирского областного колледжа культуры и искусства - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Старт Всероссийскому флешмобу #Россия_Мы 11 марта дали донские казаки Ростовской области. В его основе – танцевальные зарисовки из каждого региона: многонациональная Россия говорит на разных языках, но существует язык танца – его понимает каждый. Акция призвана показать, что многонациональный народ нашей страны един в поддержке Российской армии.«Владимирская область гордится вами, наши защитники! За мир, за нашу армию!» − такими словами коллектив из Владимирской области завершил своё выступление. Наши артисты передали эстафету коллегам из Ярославской и Вологодской областей.Фото: администрация Владимирской области