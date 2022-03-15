Свою вину он не признал.

Житель Владимира обвиняется в убийстве мужчины. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, обвиняемый, в ночь с 6 на 7 марта 2022 года находясь в гостях в общежитии, 25-летний парень избил руками и ногами соседа, который зашел в их комнату с бытовой просьбой.«От полученных травм 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия», - уточнили в Следкоме.По ходатайству следователя в отношении обвиняемого, ранее неоднократно судимого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не признал.Расследование уголовного дела продолжается.