Решением Октябрьского районного суда удовлетворены требования прокурора г. Владимира к ООО...

Решением Октябрьского районного суда удовлетворены требования прокурора г. Владимира к ООО «Ремонтно-техническая станция» об обязании оборудовать транспортные средства, использующиеся для пассажирских перевозок, подъемными устройствами для маломобильных граждан.Проверкой установлено, что ООО «Ремонтно-техническая станция» осуществляются пассажирские перевозки по городским автобусным маршрутам 6С, 12С, 32.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, используемые организацией транспортные средства не оборудованы специальными подъемными устройствами для маломобильных граждан, звуковыми, визуальными информационными системами для оповещения пассажиров сообщениями о маршруте следования, об остановках и другой предупреждающей информацией.В этой связи в адрес организации внесено представление, однако, допущенные нарушения в полном объеме не устранены.Это послужило основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Ремонтно-техническая станция» об обязании привести транспортные средства в соответствие с требованиями законодательства о социальной защите инвалидов.Иск прокурора удовлетворен.Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле.Фото: https://stock.adobe.com/ru/