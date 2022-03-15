Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре.

Октябрьский районный суд Владимира обязал ООО «Ремонтно-техническая станция» оборудовать автобусы для пассажирских перевозок, подъемными устройствами для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«РТС» обслуживает в областной столице три маршрута: 6C, 12C, 32. В ходе проверки выяснилось, что транспортные средства не подходят для нужд маломобильных владимирцев.Кроме подъёмников, отсутствуют звуковые, визуальные информационные системы для оповещения о маршруте следования и остановках. Предприятию внесли представление, но нарушения не были устранены.Прокурор обратился в суд. Фемида удовлетворила иск ведомства. Исполнение решения находится на контроле в надзорном органе.