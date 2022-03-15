Во Владимире будет судить 23-летнего жителя Московской области за убийство. В октябре 2021 года мужчины распивали спиртные напитки в квартире в честь дня рождения сына одного из них. После того,

Во Владимире будет судить 23-летнего жителя Московской области за убийство. В октябре 2021 года мужчины распивали спиртные напитки в квартире в честь дня рождения сына одного из них. После того, как они вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого гость из столицы нанес обидчику не менее 5 ударов арматурой в голову, а