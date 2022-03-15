Напомним, что бизнесмен приговорён к 8 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

Арбитражный суд Владимирской области бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова. Напомним, что за преднамеренное банкротство предприятия и совершение двух растрат в особо крупном размере он к 8 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Своё наказание бизнесмен отбывает в колонии №2 в Покрове.Иск о банкротстве подала компания «Муром-Инвест». По мнению организации, за ответчиком числится долг в 36,5 млн рублей. Он был одним из поручителей при выдаче кредита на сумму в 50 млн рублей от КБ «Маст-Банк» в адрес ООО «СпецТехАвто». Впоследствии «Муром-Инвест» выкупил долги ОООшки. Настало время взыскать положенное.Поскольку Алексей Мельников сидит в тюрьме и физически не может погасить долги, его признали банкротом. Теперь имущество банкрота продадут с молотка. Финансовым управляющим назначили Артема Левашова.