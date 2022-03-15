Во Владимире 25-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть мужчины. В ночь с 6 по 7 марта 2022 года обвиняемый был в гостях в

Во Владимире 25-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть мужчины. В ночь с 6 по 7 марта 2022 года обвиняемый был в гостях в общежитии. В ходе ссоры с 47-летним соседом, он нанес ему руками и ногами множественные удары по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм.