Жители областного центра просят разобраться со стихийной свалкой на улице Луначарского. Просьбу о...

Жители областного центра просят разобраться со стихийной свалкой на улице Луначарского.Просьбу о помощи горожане разместили в сети. Кадры появились в группе "Подслушано во Владимире". По словам жителей дома 31а по улице Луначарского, площадка "под завязку" завалена строительным мусором. Люди отмечают: подобное не впервые. И просят принять меры.