Огонь уничтожил 3,5 тысячи экземпляров.

В Муромском районе сгорел сельский клуб с библиотекой. Пока местные власти подыскивают учреждению новое помещение, владимирцы начали сбор книг.Деревянное здание в селе Польцо уничтожено пламенем 12 марта. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной происшествия стала неисправность печного оборудования.Огонь уничтожил почти 3,5 тысячи экземпляров книжного фонда. Департамент культуры Владимирской области организует акцию помощи по сбору литературы.«Книги примут в областной научной библиотеке имени Максима Горького, областной библиотеке для детей и молодежи, а также в областной специальной библиотеке для слепых», - уточнили в пресс-службе департамента культуры Владимирской области.