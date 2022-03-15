Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Владимира,...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Владимира, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемый, в ночь с 6 на 7 марта 2022 года находясь в гостях в общежитии, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес руками и ногами множественные удары по голове соседа, который зашел к ним с бытовой просьбой.От полученных телесных повреждений 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия.В отношении обвиняемого, ранее неоднократно судимого, по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он не признал.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://stock.adobe.com/ru/