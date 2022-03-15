Во вторник, 15 марта, во Владимире закрылись рестораны сети быстрого питания Макдоналдс. Макдоналдс объявил о закрытии 850 ресторанов в России еще 8 марта. Заведения быстрого питания должны

Во вторник, 15 марта, во Владимире закрылись рестораны сети быстрого питания Макдоналдс. Макдоналдс объявил о закрытии 850 ресторанов в России еще 8 марта. Заведения быстрого питания должны были прекратить работу еще вчера, 14 марта. Однако владимирский Макдоналдс в этот день продолжил работу, но с ограниченным меню. «К сожалению, мы сегодня не работаем и завтра тоже.