С 2015 года на компенсацию первоначального взноса на покупку недвижимости выделено более 188 млн, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 78 млн рублей.
Во Владимирской области 522 медика получили льготные ипотечные кредиты. Об этом рассказали в обладминистрации.
«Меры поддержки позволяют ежегодно привлекать сотни специалистов. В планах − создание в области медицинского вуза. Ставлю блоку здравоохранения задачу не только привлекать новые квалифицированные кадры, но и поддерживать, сохранять имеющиеся», − отметил губернатор Александр Авдеев.
За 7 лет реализации программы «Медицинская ипотека» ею воспользовалось 522 человека: 386 – во Владимире и 136 – в районах. Жилищные условия улучшили 186 врачей и 336 медиков среднего звена. В текущем году льготную ипотеку получили уже 20 медработников.
Сейчас размер субсидии составляет до 500 тысяч рублей. Сумма ежемесячной компенсации расходов на оплату процентов составляет до 10 тысяч рублей. Важное условие участия – обязательство отработать в больнице не менее 7 лет с момента получения субсидии.
С 2015 года на компенсацию первоначального взноса на покупку недвижимости выделено более 188 млн, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 78 млн рублей.