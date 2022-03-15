С 2015 года на компенсацию первоначального взноса на покупку недвижимости выделено более 188 млн, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 78 млн рублей.

Во Владимирской области 522 медика получили льготные ипотечные кредиты. Об этом рассказали в обладминистрации.«Меры поддержки позволяют ежегодно привлекать сотни специалистов. В планах − создание в области медицинского вуза. Ставлю блоку здравоохранения задачу не только привлекать новые квалифицированные кадры, но и поддерживать, сохранять имеющиеся», − отметил губернатор Александр Авдеев.За 7 лет реализации программы «Медицинская ипотека» ею воспользовалось 522 человека: 386 – во Владимире и 136 – в районах. Жилищные условия улучшили 186 врачей и 336 медиков среднего звена. В текущем году льготную ипотеку получили уже 20 медработников.Сейчас размер субсидии составляет до 500 тысяч рублей. Сумма ежемесячной компенсации расходов на оплату процентов составляет до 10 тысяч рублей. Важное условие участия – обязательство отработать в больнице не менее 7 лет с момента получения субсидии.С 2015 года на компенсацию первоначального взноса на покупку недвижимости выделено более 188 млн, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 78 млн рублей.