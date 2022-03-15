Во Владимирской области идет активная подготовка к сезону дорожных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в 2022 году планируется выполнить ремонт около 130

Во Владимирской области идет активная подготовка к сезону дорожных работ. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в 2022 году планируется выполнить ремонт около 130 километров автомобильных дорог и городских улиц. Работы будут проходить на 51 объекте. На сегодняшний день, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, по 42-м из них уже заключены государственные