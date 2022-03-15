С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 820 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 марта выявлено 382 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 137 человек. Ещё 49 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 34 - в Ковровском, 16 - в Петушинском, 2 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 3 - в Собинском, 9 - в ЗАТО Радужный, 7 - в Камешковском, 15 - в Гороховецком, 14 - в Меленковском, 23 - в Вязниковском, 17 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 820 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39 373 заболевших во Владимире, 16920 - в Ковровском районе и 15689 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.