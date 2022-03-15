В период весеннего половодья, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на...

В период весеннего половодья, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на федеральных автодорогах во Владимирской области организован круглосуточный контроль за состоянием участков, находящихся в зоне возможного подтопления.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и дорожно-эксплуатационные организации проводят комплекс противопаводковых мероприятий на М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».Дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. В местах, где могут образоваться пучины, освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.На особом контроле находятся 11 мостов и 22 участка дорог, общей протяженностью 8,14 километра. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно анализируются данные Гидрометцентра о паводковой обстановке.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 14 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 100 дорожных рабочих и 38 единиц спецтехники. Заготовлено порядка 5,6 тысяч кубометров инертных материалов.Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда по федеральным автодорогам созданы специальные комиссии, а также налажено оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.Общая протяженность федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составляет 470 километров.Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород