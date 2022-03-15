Владимирский общественно-культурный центр Украины «Содружество» и мэрия Владимира пригласили на...

Владимирский общественно-культурный центр Украины «Содружество» и мэрия Владимира пригласили на цирковое представление детей из семей, приехавших во Владимирскую область из Донбасса. Дети посмотрели двухчасовое шоу с участием воздушных гимнастов, клоунов, мотоциклистов и дрессированных животных - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Директор общественно-культурного центра «Содружество» Оксана Мельникова говорит, что вынужденный переезд с юго-востока Украины стал для детей и их родителей тяжелым стрессом. Ее организация старается оказывать беженцам моральную и материальную помощь, и совместный поход в цирк стал для маленьких донбассцев еще одним светлым эпизодом новой жизни во Владимире.Фото: администрация Владимирской области