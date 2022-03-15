Киржачским районным судом вынесен приговор 42-летнему местному жителю - сообщает пресс-служба...

Киржачским районным судом вынесен приговор 42-летнему местному жителю - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).Установлено, что в начале мая 2021 года обвиняемый через сеть «Интернет», в виртуальном магазине приобрел наркотическое средство массой 1,91 гр. После оплаты покупки он поучил у неустановленного лица координаты местонахождения наркотика, проследовал на территорию Киржачского района, где в последующем был задержан сотрудниками полиции.Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik