По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, по 42 участкам уже заключены госконтракты.

Во Владимирской области в 2022 году только по нацпроекту планируется отремонтировать около 130 км дорог на 51 объекте. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, по 42 участкам уже заключены госконтракты.Почти треть, 16 из них, будет асфальтировать ГУП «Дорожно-строительное управление №3». ДСУ-3 уже заключило договоры на общую сумму более 681 млн рублей.Предприятие обладает собственными производственными базами с асфальтобетонными заводами, ремонтно-механическими мастерскими и лабораториями. В настоящее время организация заготавливает материалы, ремонтируется техника.Ещё один подрядчик - ТК «Трасса» - заключила 11 контрактов на выполнение дорожных работ во Владимире, Суздале, Собинке и Радужном. ООО «ВладСК» − выполнит 9 заказов. ООО «Владавтодор» возьмёт на себя весь объём работ в посёлке Ставрово, часть в Лакинске, ремонт улицы Тракторной и покрытия в Институтском городке во Владимире.«Все подрядчики активно готовятся к новому дорожному сезону», - заверили в администрации Владимирской области.