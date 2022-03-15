Теперь компания обязана обеспечить рекультивацию территории.

Во Владимирской области выявили три карьера по нелегальной добыче песка. Несанкционированную разработку полезных ископаемых вели на 306 гектарах земель сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Незаконные места, на которых работала тяжёлая техника, обнаружены в Нагорном сельском поселении Петушинского района. Кроме того, земельные участки частично заросли сорняками и кустарниками.«По факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы проведено расследование. Составлен протокол осмотра. Нарушения влекут наказание по ч.1 ст.8.6, по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ», - уточнили в пресс-службе ведомства.Предприятие оштрафовали на 230 тысяч рублей. Сумма оплачена.Теперь компания обязана обеспечить рекультивацию территории.