По предварительным прогнозам, половодье в регионе в этом году не превысит средних многолетних...

По предварительным прогнозам, половодье в регионе в этом году не превысит средних многолетних значений, чрезвычайных ситуаций не предвидится, но спасатели не исключают и худшего сценария. Сегодня на территории специализированной части в Юрьевце прошел смотр сил и средств. Готовность подсистемы оценили глава региона Александр Авдеев и начальник управления МЧС Алексей Купин.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- По прогнозу пока мы видим, что весенние процессы несколько запаздывают, поэтому весь апрель будет полностью рабочим и с точки зрения развития паводковой ситуации, ну, и ближе к маю уже, вторая и третья декады апреля и пожароопасной ситуации.Главе региона показали парк спецтехники, которая стоит "на вооружении" у спасательных подразделений и департамента лесного хозяйства. Крупногабаритные катера, снегоходы и квадроциклы высокой проходимости для работы в труднодоступной местности. Этой весной в области могут быть подтоплены или отрезаны от основных территорий свыше пятидесяти населенных пунктов. А еще до разливов, скорее всего, начнутся палы травы, так что уже сейчас стоит вопрос профилактики и ликвидации пожаров.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Конечно, мы всегда рассчитываем на лучшее, но лучше перепроверить несколько раз и быть всегда настороже, чем рассчитывать, что, может, пронесёт по-русски. Сейчас с Алексеем Владимировичем осмотрели и технику, и личный состав спасательных подразделений. Думаю, что система Владимирской области готова и к паводковому периоду, и к летнему периоду по возможным пожарам.