В регионе расследуется второе уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков. Оно...

В регионе расследуется второе уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков. Оно возбуждено по итогам личного приёма прокурора области Владислава Малкина. Своих квартир в комплексе "Дуброва Парк" во Владимире по-прежнему ждут сотни семей. Изменится ли "доля дольщиков"? - выяснял Артём Яковенко.В эту новостройку в "Дуброва-парке" Катерина Казакова вместе с супругом вложила деньги больше года назад. Мечта молодой семьи - просторная квартира. Однушка, в которой они вынуждены жить, слишком маленькая. Часть жилплощади занимают средства реабилитации для ребёнка-инвалида.Катерина Казакова, дольщица "Дуброва парк":- Мы живем 4-ом в однокомнатной квартире. И у нас ребенок на инвалидности, у него ДЦП, он не ходит, у дочери. Дети двойняшки разнополые. И всей своей маленькой, но дружной семьей мы копили деньги и ждем уже больше года.У Татьяны и Захара - похожая история. Вместе с тремя детьми ютятся в однушке. Долгожданного переезда до сих по не случилось.Татьяна Сорокина, дольщица "Дуброва парк":- Рассчитывали, что в 21 году по договору, ориентировочный срок сдачи, будем делать ремонт, чтобы у каждого ребёнка была своя комната. Смотрим на наши окна. Ждём.Но Сорокины живут хотя бы в собственной квартире. Вадиму Кофтайкину жильё приходится снимать. За это время, рассказывает мужчина, потратил уже больше двухсот тысяч.Вадим Кофтайкин, дольщик "Дуброва парк":- С того момента, как они должны были сдать дом сейчас юристы насчитали уже 230 тысяч - они мне должны.По словам дольщиков, у компании-застройщика не осталось денег на завершение строительства. Чтобы найти средства коммерсант хотел построить ещё один, уже 17-ый этаж. Но в департаменте архитектуры такой ход не разрешили. Процедура банкротства затянет сдачу объекта ещё больше.Ольга Борисова, дольщица "Дуброва парк":- 2 месяца будет одна бумага будет оформляться, другая будет 3 месяца. В общем все это продлиться до декабря-месяца. Отделочные работы могут производится только с апреля и мая месяца. Остается 3 месяца. По распоряжению президента до августа не должно остаться ни одного обманутого дольщика.Застройщик изначально не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства, отмечают в прокуратуре. Уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков "Дуброва парка"- второе по итогам личного приёма прокурора области Владислава Малкина. Общаясь с дольщиками он заявил, что знает лекарство от болезни под названием "долевое строительство".Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ:- Пока окончательный ущерб по уголовному делу устанавливается. Также при координирующей роли прокуратуры органами полиции устанавливаются лица причастные к данному преступлению.Уголовное дело возбуждено в отношении пока не установленных следствием лиц. Однако, в сети перед дольщиками уже поспешил оправдаться застройщик Игорь Другов. Чьи компании возводят "Дуброва-парк". Другов записал обращение с просьбой "понять, простить и потерпеть".- Согласен на то, что при получении денег мы не имели реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства. Пандемия повлияла и на увеличение стоимости материалов. Только металл подорожал. Я понимаю ваши переживания и беспокойство. Моя задача- ввести в эксплуатацию.В обращении Другов обещает исполнить обязательства. Предусмотрительно отметив: если возможности достроить объекты у него не будет, вопрос восстановления прав дольщиков перейдёт в ведение компенсационного фонда долевого строительства.Артём Яковенко, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".