В отделении судебных приставов Муромского района заведено розыскное дело о розыске должника –...

В отделении судебных приставов Муромского района заведено розыскное дело о розыске должника – уроженки города Мурома Владимирской области: Трохиной Альбины Александровны, 26.12.1983 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Женщина разыскивается в связи с уклонением от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.В случае наличия информации о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должницы или о лицах, располагающих информацией о ней, просим сообщить по следующим телефонам:(4922) 40-17-04, 33-53-75 - дежурная часть Управления ФССП России по Владимирской области.(49234) 2-69-10, 8-920-930-04-02 - судебный пристав-исполнитель,осуществляющий розыск.Фото: https://r33.fssp.gov.ru/