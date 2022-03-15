Цель - привлечение владимирцев к пресечению незаконного оборота наркотиков.

Во Владимирской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Первый этап пройдёт с 14 по 25 марта. Цель - привлечение владимирцев к пресечению незаконного оборота наркотиков. Для этого в круглосуточном режиме работают «телефоны доверия».«Оперуполномоченные проверят все поступившие сигналы», - уточнили в полиции.Любой гражданин может сообщить о фактах оборота запрещённых веществ в Управление за оборотом наркотиков: 8 (4922) 52-72-13, а также в дежурную часть МВД – (4922) 45-18-81.