За последние сутки во Владимирской области выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Это на 24 меньше, чем накануне. Госпитализировано 82. Это на 72 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Это на 24 меньше, чем накануне. Госпитализировано 82. Это на 72 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 143 820. В лидерах по приросту Владимир – 137 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 49. На третьем