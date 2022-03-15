Ущерб от деятельности чиновников составил 219,7 млн рублей.

Во Владимирской области подвели итоги борьбы с коррупцией в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Основные усилия силовиков направлены на выявление указанной категории преступлений. За прошлый год судами рассмотрено 100 уголовных дел в отношении 108 подозреваемых.«Из них 13 человек получили реальные сроки, 24 – осуждены условно, на 61 - наложен штраф, два гражданина лишены права занимать определённые должности и ещё один – привлечён к исправительным работам. Против семи фигурантов уголовные дела прекращены - назначен судебный штраф или истекли сроки давности преследования. Оправдательные приговоры обвиняемым в коррупции не выносились», - уточнили в администрации Владимирской области.Ущерб составил 219,7 млн рублей. Добровольно погашено 4,8 млн рублей. При помощи ареста имущества злоумышленников и изъятия ценностей обеспечено возмещение 196,9 млн рублей. Большинство дел заведены по статье о взятке.Добавим, что по результатам антикоррупционной экспертизы в 889 документах обнаружено 1307 коррупциогенных факторов. Для устранения нарушений внесено 845 протестов и 9 представлений.По результатам анализа деклараций чиновников шесть депутатов из Гусь-Хрустального и Камешковского районов лишились своих кресел.