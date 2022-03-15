Прокуратурой Юрьев-Польского района на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» по...

Прокуратурой Юрьев-Польского района на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» по выявлению информации, которая запрещена к распространению на территории РФ - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проделанной работы в декабре 2021 года и январе 2022 года выявлены сайты, на которых размещалась информация о продаже дипломов, аттестатов об окончании образовательных учреждений, справок об обучении в образовательной организации для предъявления их в военкомат с целью получения отсрочки от армии, о получении услуг интимного характера за плату, приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи без оформления каких-либо документов, приобретении документов, подтверждающих получение гражданства РФ, а также об изготовлении самодельным способом оружия и взрывчатых веществ из компонентов, материалов, находящихся в свободном доступе.По результатам мониторинга прокурором района в суд направлены 10 административных исковых заявлений, которые удовлетворены, решения суда исполнены, доступ к обозначенным сайтам заблокирован.Фото:freepik