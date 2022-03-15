13 марта 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило...

13 марта 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 37-летней жительницы города Владимира об угоне и повреждении ее автомобиля «Шевроле» - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейские установили, что накануне вечером в гостях у потерпевшей находился 33-летний приятель. Через некоторое время женщина попросила его спуститься во двор и взять из салона ее автомобиля сигареты. Взяв ключи от авто, мужчина, в настоящее время лишенный водительских прав, решил на нем прокатиться. Однако, не справившись с управлением, попал в ДТП и повредил машину, после чего решил отогнать ее на прежнее место.Впоследствии, выйдя во двор, владелица легковушки увидела повреждения и вызвала сотрудников полиции.Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном.В настоящее время в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik