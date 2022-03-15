МЧС России по Владиимрской области запретило выход и и выезд на лёд с 15 марта. В связи с повышением температуры воздуха и стартом периода таяния льда выход на поверхность водоёмов перестаёт

МЧС России по Владиимрской области запретило выход и и выезд на лёд с 15 марта. В связи с повышением температуры воздуха и стартом периода таяния льда выход на поверхность водоёмов перестаёт быть безопасным, несмотря на достаточную ещё толщину ледового покрова. «На основании этого органами местного самоуправления в настоящее время готовятся нормативно-правовые акты, запрещающие выход и