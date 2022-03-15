Телеграм-каналу спикера Госдумы Вячеслава Володина 15 марта исполнился год. За это время пользователи оставили более 2,2 миллиона комментариев, сообщил председатель ГД.

Телеграм-каналу спикера Госдумы Вячеслава Володина 15 марта исполнился год. За это время пользователи оставили более 2,2 миллиона комментариев, сообщил председатель ГД."Вместе обсуждаем самые непростые вопросы: как противостоять санкциям, поддержку граждан и экономики, как бороться с пандемией, какие меры необходимо принимать против лихачей на дорогах, другие резонансные законопроекты", – написал Володин.Спикер отметил, что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Политик подчеркнул, что каждое сообщение пользователей воспринимает как личное обращение к нему и старается знакомиться со всеми предложениями.Володин поблагодарил подписчиков своего за обратную связь.