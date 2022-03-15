Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы разобраться с поступком сотрудницы Первого канала, которая ворвалась в студию с плакатом во время прямого эфира.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы разобраться с поступком сотрудницы Первого канала, которая ворвалась в студию с плакатом во время прямого эфира.Володин напомнил, что вчера в результате обстрела Донецка украинской армией погиб 21 человек. Но официальные лица Европы и США не осудили действия Киева, ни одного зарубежное СМИ не написало о случившемся, написал спикер в своем телеграм-канале."Вместо этого они предпочли на первых полосах своих изданий поставить описание гнусного поступка сотрудницы Первого канала с плакатом в руках, англоязычный заголовок которого был адресован западному зрителю", – возмутился Володин.Он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем "по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция"."Спросите себя, каким было бы наказание, если бы аналогичная ситуация произошла на территории Украины или в США. Ничего личного. Но в конце‑то концов ко всем должно прийти осознание: страна у нас одна, и мы обязаны ее защищать. И другого быть не должно", – добавил политик.