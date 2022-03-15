Хрустальные голоса под сводами музея хрусталя. Юные хористы из Владимира устроили незапланированный...

Хрустальные голоса под сводами музея хрусталя. Юные хористы из Владимира устроили незапланированный концерт в бывшем Георгиевском храме, известном всему миру "храме стекла".Перед мозаикой работы Виктора Васнецова "О тебе радуется,благодатная!" прозвучал кондАк Иверской иконы Божьей матери композитораАбросимова. Его исполнил хор старших классов владимирской музыкальной школыимени Танеева. Руководит коллективом Елена Зорина. Хористы приехали в гости кгусевчанам- в музыкальную школу имениБалакирева. А в музей хрусталя пришли на экскурсию.