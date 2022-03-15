Суд ограничил доступ к 10 запрещённым ресурсам.

Прокуратура Юрьев-Польского района добилась блокировки 10 сайтов с запрещённой информацией. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кликая по различным ресурсам, прокуроры наткнулись на порталы, занимающиеся продажей дипломов и аттестатов, справок об обучении для получения отсрочки от армии. В списке оказались страницы, через которые продавались интимные услуги, сим-карты, документы о получении гражданства РФ, а также данные об изготовлении оружия и взрывчатых веществ.Ведомство направило в суд 10 исков. Доступ к веб-сайтам заблокирован.