По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 82 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 82 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 1438 человек выздоровели. Всего переболевших на территории 33 региона - 107 207 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 марта 2022 года лабораторно подтверждено 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/