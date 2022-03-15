По состоянию на 15 марта в медорганизациях региона действуют 1385 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 15 марта в медорганизациях региона действуют 1385 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 45,8 процента из них занято (634), свободна 751 койка.107207 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1438 человек.За период наблюдения в области отмечено 3293 летальных случая, за сутки – 4 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 марта 2022 года лабораторно подтверждено 382 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 82 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/