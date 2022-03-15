В связи с повышением температуры воздуха и стартом периода таяния льда выход на поверхность...

В связи с повышением температуры воздуха и стартом периода таяния льда выход на поверхность водоёмов перестаёт быть безопасным, несмотря на достаточную ещё толщину ледового покрова, предупреждает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. На основании этого органами местного самоуправления в настоящее время готовятся нормативно-правовые акты, запрещающие выход и выезд людей на лёд рек.С 15 марта выход и выезд людей на лёд будет запрещён – список данных объектов также утверждается органами местного самоуправления. В местах, где выход и выезд на лёд будет под запретом, установят соответствующие аншлаги. Нарушение данного требования грозит административной ответственностью в виде штрафа в сумме от 800 до 4000 рублей.Фото: https://33.mchs.gov.ru/