Дни.ру публикуют свежую информацию о спецоперации на Украине.

"Дни.ру" публикуют свежую информацию о спецоперации на Украине.На Украине продолжается спецоперация, которую инициировала Россия с целью защитить ДНР и ЛНР. Дмитрий Песков рассказал о возможном ее сценарии: крупные города Незалежной могут взять под контроль для гарантии безопасности мирных людей. В этот список не войдут пункты, где открыты гуманитарные коридоры. К 15 марта взят под контроль поселок Степное, а силы ЛНР ведут бои в северо-восточных районах Северодонецка. В Федоровке, Винаровке, Антополе нанесены удары по военным объектам украинской стороны.В Донецке произошла трагедия: из-за удара ВСУ ракетой "Точка-У" по гражданским объектам умерли 23 человека. 15 марта на территории Донецкой Народной Республики объявлено трауром, а Россия в свою очередь завела уголовное дело о жестоком обращении с мирными жителями. Минобороны РФ также объявило о готовящимся ударам по военно-промышленному комплексу Украины, выпускающему оружие для националистов. На данный момент под столицей Незалежной ликвидирован склад ВСУ с реактивными боеприпасами для систем залпового огня и узлы связи, ретрансляции и коммуникации.Эвакуация мирных жителей продолжается: в Запорожье отправилась колонна из 160 машин с людьми. А число беженцев из Донбасса на территории РФ достигло 250 тысяч человек.В Страсбурге проходит экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, правда Владимир Зеленский на нем не появился. Президента Незалежной заменит премьер-министр Денис Шмыгаль, который выступит в онлайн-формате.