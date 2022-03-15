В столице начала действовать горячая линия по поддержке промышленных предприятий. Компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования и многое другое.

В столице начала действовать горячая линия по поддержке промышленных предприятий. Компаниям помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования и многое другое.О начале работы горячей линии рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, специалисты помогают предприятиям восстанавливать логистические цепочки, искать альтернативных поставщиков, дают информацию о сотрудничестве с правительством столицы в рамках импортозамещения."Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за один рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве", – сообщил Ефимов.Кроме того, с помощью горячей линии производители оборудования и материалов, поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своем предприятии в реестре правительства Москвы, уточнил заммэра.Горячая линия доступна по телефону +7 495 445-41-30. Она работает в будние дни с 09:00 до 18:00.Помочь столичным компаниям модернизировать производство призван московский "Банк технологий". Это реестр IT-решений, где представлено уже 138 проектов для внедрения на предприятиях.Компании могут получить финансовую помощь на внедрение решений из реестра. Средства можно направить на покупку компьютерного, серверного, сетевого оборудования и программного обеспечения, на оплату услуг системного интегратора и прочее.На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин представил меры по и помощи предприятиям, а также сохранению занятости и москвичей.