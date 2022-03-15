Дольщики, которые должны были справлять новоселье еще в 2020 году до сих пор ждут своего жилья. Два года больше тысячи человек находились в неизвестности, сроки переносились, цены на отделку

Дольщики, которые должны были справлять новоселье еще в 2020 году до сих пор ждут своего жилья. Два года больше тысячи человек находились в неизвестности, сроки переносились, цены на отделку дорожали. Среди заложников ситуации и Никита Каргаев. Он несколько лет копил деньги на заветное жилье, залез в долги. А теперь боится и вовсе остаться без квартиры.