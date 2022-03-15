В городе Коврове сотрудники полиции задокументировали факт осуществления публичных действий,...

В городе Коврове сотрудники полиции задокументировали факт осуществления публичных действий, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские пресекли противоправные действия 45-летнего местного жителя и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.Собранные сотрудниками полиции материалы рассмотрены в суде. Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.УМВД России по Владимирской области напоминает, что статья 20.3.3 КоАП РФ внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта 2022 года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.За повторное аналогичное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Фото: freepik