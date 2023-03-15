Александр Авдеев ответил на вопрос о решении проблем общественного транспорта во Владимире и...

Александр Авдеев ответил на вопрос о решении проблем общественного транспорта во Владимире и области.Губернатор Владимирской области впервые в этом 2023 году собрал большую пресс-конференцию и ответил на животрепещущие вопросы журналистов региона.О проблемах с общественным транспортом «Вести-Владимир» сообщали ни раз: нехватка автобусов и троллейбусов на маршрутах, плачевное состояние техники, утренние «коллапсы» и пр.На большой пресс-конференции 15 марта Александр Авдеев отметил, что в регионе уже приступили к системному решению проблемы:- Приобрели десятки автобусов в районы и восстановили районную сеть транспорта. Во Владимире ситуация остаётся непростой. Сейчас в городе работает 8 перевозчиков, 35 автобусных маршрутов, в том числе 20 социальных. Примерно половина подвижного состава нуждается в замене. Область помогает городу справиться с проблемой. Мы подали заявку в федеральное министерство на приобретение 100 автобусов разной вместимости. Заявка одобрена. Идёт согласование по закупке.Глава региона пояснил, что городские власти со своей стороны предпринимают все усилия для системного решения проблемы. Из бюджета города Владимира выделено 92 млн рублей на приобретение троллейбусов.Впервые областной центр выделил 11,5 млн рублей на разработку "концепции работы общественного транспорта".Сообщается, что около 50 млн рублей направят и на ремонт троллейбусного депо на Гастелло и приобретение технологического оборудования для обслуживания подвижного состава.Фото: официальный сайт администрации города Владимира