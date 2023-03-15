За два месяца 2023 года на железной дороге дополнительно перевезли 1,8 тысяч тонн грузов. По данным пресс-службы ГЖД, это стало возможным благодаря привлечению в сферу грузовых перевозок 60 ..

За два месяца 2023 года на железной дороге дополнительно перевезли 1,8 тысяч тонн грузов.По данным пресс-службы ГЖД, это стало возможным благодаря привлечению в сферу грузовых перевозок 60 новых клиентов. Всего поступило 270 обращений, большинство из которых были связаны с организацией перевозок, транспортно-логистическим обслуживанием, с погрузкой и выгрузкой, а также транспортировкой мелких партий грузов.На железной дороге больше 1,46 тысячи клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы. За январь-февраль к ней подключились 10 грузоотправителей и грузополучателей.