Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Федеральной службой судебных приставов и региональным управлением ГИБДД впервые в этом году провели рейдовое мероприятие на дорогах областного центра.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Федеральной службой судебных приставов и региональным управлением ГИБДД впервые в этом году провели рейдовое мероприятие на дорогах областного центра.Среди владимирских водителей было проверено 47 автомобилей и выявлено 12 неплательщиков, которые задолжали энергосбытовой компании более 65 тыс. рублей. Специалисты компании оперативно информировали о наличии задолженности, последствиях неуплаты и предлагали ее погасить с помощью онлайн-сервисов «ЭнергосбыТ Плюс».Программный комплекс «Дорожный пристав» считывает номерные знаки и, проверив по базам ФССП, в считанные секунды, выводит на экран ноутбука информацию об отсутствии или наличии у владельца автомобиля долга по исполнительным листам.Рейд проходил в рамках акции «Внимание! Должник!», которая направлена на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов.Реклама.